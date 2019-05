Trotz Klassierungsprozedur wurden der Abriss an vier Gebäuden in der Rue Jean l'Aveugle aufgenommen und mit Mühe gestoppt. Nun sollen die Prozeduren geändert werden.

Lokales 2 3 Min.

Limpertsberg: Häuserabriss bleibt nicht ohne Folgen

Nadine SCHARTZ Trotz Klassierungsprozedur wurden der Abriss an vier Gebäuden in der Rue Jean l'Aveugle aufgenommen und mit Mühe gestoppt. Nun sollen die Prozeduren geändert werden.

Die Empörung ist groß in Limpertsberg: In letzter Sekunde und mithilfe der Polizei ließ das Kulturministerium den Abriss von gleich vier Gebäuden in der Rue Jean l'Aveugle stoppen. Zuvor hatten die Bagger an den Häusern schon ganze Arbeit verrichtet. Während an den Häusern 39 und 41 bereits die Fensterrahmen aus Sandstein sowie ein Balkon entfernt wurden, sind die Schäden am Haus Nummer 15 deutlich größer. So hat dies, zumindest von außen, nun den Anschein eines Rohbaus.



„Dies ist schlicht und einfach Vandalismus. Diese Art des Abrisses ist pure Absurdität“ regt sich eine Frau in den sozialen Medien auf. „Keine Reue. Es handelt sich doch nur um ein paar alte Steine. Lasst uns die Vergangenheit vergessen und den Blick in eine Zukunft richten, die immer moderner, effizienter und einheitlicher wird ...“, so die ironischen Worte eines Mitglieds der Facebook-Gruppe „Limpertsberg quartier asbl“.



Das Haus mit der Nummer 15 (gelbes Gebäude) soll einem moderne Mehrfamilienhaus weichen. Die Wohnungen werden bereits auf dem Immobilienmarkt angeboten. Foto: Gerry Huberty

Ein weiterer Einwohner hat indes eine böse Vorahnung: „Es soll aber nun niemand denken, dass diese Häuser wieder zurückgebaut werden. Das wird nur eine ,never ending story'.“



„Der Spielball liegt bei der Kulturministerin“



Für die „Lampertsbierger Geschichtsfrënn“, die in der vergangenen Woche über die Medien auf den Abriss der Gebäude, der trotz der Klassierungspläne durchgeführt wurde, aufmerksam gemacht hatten, heißt es nun erst einmal sich zu gedulden. „Der Spielball liegt nun bei Kulturministerin Sam Tanson“, betont Präsident Anicet Schmit. Man müsse nun abwarten, wie diese in der Akte vorgehe und was in Zukunft mit den Häusern passiere.

Limpertsberg will sein Gesicht bewahren In Limpertsberg werden immer mehr historische Häuser durch moderne Bauten ersetzt. Die "Geschichtsfrënn" wollen dies nicht länger hinnehmen.

„Der entstandene Schaden wird derzeit ausgewertet“, erklärt Sam Tanson auf Nachfrage. Wie das Kulturministerium bereits in der vergangenen Woche bekannt gegeben hatte, wurde ebenfalls Strafanzeige gestellt.



Auf die Frage, weshalb das Ministerium nicht früher reagierte, unterstreicht Sam Tanson, dass dieses zurzeit über 130 Klassierungsanfragen behandele. „Das Denkmalschutzamt macht bei jeder Akte Recherchen und befolgt interne Prozeduren. Dies ermöglicht den Verantwortlichen auch den Dialog mit den betroffenen Eigentümern aufzubauen und unter anderem eine Hausbesichtigung durchzuführen“, so die Ministerin.



Am Haus 39, Rue Jean l'Aveugle wurden ebenfalls die Sandsteinelemente an der Fassade entfernt. Foto: Anouk Antony

Kein zweiter Fall Rue Jean l'Aveugle



Auch in der Akte Rue Jean l'Aveugle seien diese Prozeduren respektiert worden – „mit den Konsequenzen, die wir kennen“, sagt sie weiter. Ein Umstand, der sich aber in Zukunft nicht wiederholen soll. Aus diesem Grund sollen die internen Prozeduren denn auch überarbeitet werden.



Was nun aber das Haus mit der Nummer 15 in der Rue Jean l'Aveugle betrifft, sei der Klassierungsantrag am 17. Januar – gemeinsam mit den Anträgen für die beiden Nachbarhäuser – eingereicht worden. Die Prozedur wurde daraufhin sofort mit den Recherchen über das Häuserensemble aufgenommen. Bereits am 6. Februar hatte die Commission des Sites et Monuments (Cosimo) ihre Stellungnahme abgegeben. Gemäß Gesetz wurden die Eigentümer und die Stadt Luxemburg schließlich am 18. Februar über die Absicht, die Häuser 13, 15 und 17 zu klassieren, informiert.



Stück für Stück wurden die einzelnen Elemente zerstört. Auch der Balkon mit dem verschnörkelten Geländer gehört mittlerweile der Geschichte an. Foto: Anicet Schmit / Lampertsbierger Geschichtsfrënn

Abrissgenehmigung am 4. Juli 2018 erteilt



Doch zu diesem Zeitpunkt hatte die Stadt Luxemburg bereits eine Abrissgenehmigung (am 4. Juli 2018) und eine Baugenehmigung (am 8. Februar) für das Haus Nummer 15 erteilt. Im März sprach der hauptstädtische Gemeinderat sich dann dagegen aus, die drei Häuser unter Denkmalschutz zu setzen, dies „aufgrund der Kohärenz mit dem neuen allgemeinen Bebauungsplan, wobei die Zone, in der das Haus sich befindet, nicht als Schutzzone ausgewiesen ist“, wie die Stadt auf Nachfrage hin zu verstehen gibt.



Und: „Da die Gemeindereglemente bei dieser Prozedur eingehalten wurden, steht es der Stadt nicht zu, eine Genehmigung zurückzuziehen“, heißt es weiter.



Allerdings ist das Haus mit der Nummer 15 nicht das einzige Gebäude in der Rue Jean l'Aveugle, das in naher Zukunft verschwinden soll. So wurde dem Abriss für das Haus mit der Nummer 31 am 18. April stattgegeben. „Bei diesem Gebäude wurde der Gemeinderat nicht um eine Stellungnahme gebeten“, so die Sprecherin der Stadt Luxemburg, Patricia Kariger.



Polizei stoppt Abrissarbeiten in Limpertsberg Am Donnerstag sollte in der Rue Jean l'Aveugle die Abrissbirne anrücken. Die historischen Bauten sollen nun aber bewahrt werden.

Die Abrissgenehmigung für die Häuser 37, 39 und 41 wurde unterdessen bereits im November 2018 erteilt. Auch dort war der Bagger bereits in der vergangenen Woche angerollt. Genau wie beim Haus mit der Nummer 15 konnten die Arbeiten erst mit polizeilicher Hilfe gestoppt werden. Zurück bleibt der angerichtete Schaden – und die am Fenster angebrachte öffentliche Bekanntmachung der Stadt Luxemburg, aus der hervorgeht, dass ein Antrag für den Bau eines Mehrfamilienhauses mit 45 Wohnungen eingereicht wurde. Ein Gesuch, dem bislang aber noch nicht stattgegeben wurde, erklärt Patricia Kariger.