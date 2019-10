Limpach: Lastwagen von der Straße abgekommen

Ein umgekippter Lastwagen hat am Freitagabend den Verkehr auf der Autobahn zwischen Wasserbillig und Trier behindert. Der Lastwagen lag so ungünstig, dass er alle vier Fahrspuren blockierte. Am Samstag kurz nach 8 Uhr meldete die Polizei, dass die Autobahn wieder für den Verkehr geöffnet ist.