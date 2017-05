(str) - Im Februar 2015 hatte das „Luxemburger Wort“ den Überfall auf ein Restaurant in Bettemburg und die anschließende Verhaftung des Täters zum Anlass genommen, um in einer Artikelserie die Funktionsweise der Justiz zu erklären. Deshalb haben wir den Fall von der Tat bis zum Strafvollzug begleitet und dabei die einzelnen Etappen von der Untersuchungshaft über das Gerichtsverfahren bis zu den Resozialisierungsbemühungen im Gefängnis beleuchtet.



Bei dem Raubüberfall auf die Pizzeria in Bettemburg hatte Mohammed A. einem Kellner eine Schusswaffe gegen den Kopf gehalten und die Herausgabe von Bargeld und Mobiltelefonen erpresst. Kurze Zeit später konnten Polizisten ihn stellen. Bei seiner Festnahme setzte er sich nach Leibeskräften zur Wehr, verletzte einen Polizisten. Fünf Monate später wurde er zu einer Haftstrafe von fünf Jahren, davon zwei auf Bewährung verurteilt.



Aufstand im Gefängnis



Doch der 30-jährige Libyer Mohammed A. beschäftigt auch weiterhin Luxemburger Gerichte. So läuft ein Verfahren gegen ihn, weil er knapp zwei Monate nach seiner Inhaftierung einen Gefängnisaufseher mit dem Tod bedroht hatte.



Darüber hinaus war er auch an der Häftlingsrevolte im September 2016 in der Strafanstalt Schrassig beteiligt. Dabei hatten mehrere Gefangene die Wärter angegriffen. Der Aufstand wurde von der Spezialeinheit der Polizei beendet.



Am Mittwoch musste sich Mohammed A. wegen einer Tat verantworten, die er zwei Tage vor dem Überfall in Bettemburg beging.

Einbruch mit vorgehaltener "Waffe"



Am 5. Februar 2015 steigt er auf eine Mülltonne und schlägt mit einem Pflasterstein das Küchenfenster eines Wohnhauses in der Rue Charles Gounod in Bonneweg ein. Doch noch während er im Haus nach Wertsachen sucht, kehrt der Bewohner zurück. Als die beiden Männer sich im Wohnzimmer gegenüberstehen, deutet Mohammed A. mutmaßlich mit gestrecktem Zeigefinger in der Jackentasche eine Schusswaffe an. „Gib mir die Schlüssel, oder ich werde dich erschießen“, droht er dem Bewohner.



Dieser ergreift jedoch reflexartig die Flucht und schlägt die Tür hinter sich zu. Mohammed A. folgt ihm auf die Straße bedroht den Bewohner und zwei Nachbarn, die gerade auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig stehen, erneut mit der angedeuteten Waffe und verlangt die Herausgabe von Schlüsseln. Als sich weitere Passanten nähern, flüchtet er. Durch seine Beute, ein orangefarbener Kinderrucksack mit Tigermotiv, fällt er in einer Gaststätte in Bonneweg auf, kann aber von der Polizei nicht mehr angetroffen werden.



Verräterische DNS



Opfer und Zeugen können ihn auf Fotos nicht zweifelsfrei identifizieren. Überführt wird er schließlich über eine DNS-Spur auf dem Pflasterstein. Mit der Beweislast konfrontiert, gibt er den Einbruch vor dem Untersuchungsrichter zu.



Vor der Strafkammer des Bezirksgerichts, betont er allerdings genau wie bereits im Prozess um den Überfall in Bettemburg, die Darstellung sei übertrieben. Von den Drohungen will er nichts wissen.



Ein Psychologe, der im Prozess als Zeuge angehört wird, beschreibt Mohammed A. als naiv und aggressiv. Aufgrund seiner erheblichen Reizbarkeit und seiner Reaktionen in aussichtslosen Situationen sei er durchaus als gefährlich einzustufen.



Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft hebt zudem auch hervor, dass die DNS von Mohammed A. mit anderen Straftaten in Belgien und Frankreich in Verbindung gebracht wird. Wegen des Einbruchs mit Drohungen in Bonneweg fordert sie eine Haftstrafe von sechs Jahren. Das Urteil ergeht am 29. Juni.