Lilyblad bleibt im Betzdorfer Gemeinderat

Nach seinem Austritt aus der CSV nach dem Europakongress der Partei am Samstag möchte Christopher Lilyblad weiterhin in der Gemeindepolitik aktiv sein. Auf Nachfrage bestätigte Lilyblad dem LW, dass er sein Mandat im Betzdorfer Gemeinderat als unabhängiges Ratsmitglied behalten will. Damit ginge der auf fünf Mitglieder geschrumpften Koalition aus LSAP und CSV die Mehrheit verloren.



Lilyblad sagte, er werde demnächst Gespräche mit den Fraktionen im Gemeinderat führen ...