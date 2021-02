Liichtmëssdag in Pandemie-Zeiten: Mit Lampion und Maske

Auch in Corona-Zeiten dürfte der Liichtmëssdag für leuchtende Kinderaugen sorgen - wenn auch in kleinen Gruppen, mit Abstand und mit Maske.

Es ist ein Tag, dem quer durch das Land viele Kinder seit Langem entgegenfiebern: der Liichtmëssdag. Denn am 2. Februar dürfen sie traditionell nicht nur mit ihren Lampions durch die Straßen ihres Wohnortes ziehen und den Anwohnern ihre Lieder vortragen, sie bekommen dafür an den Haustüren auch ein kleines Dankeschön – heutzutage meist in Form von Schokolade, Bonbons, Keksen, anderen Leckereien oder auch ein paar Münzen.

Trotz Corona war vielen Kindern auch in den vergangenen Tagen die Freude, einen bunten Lampion zu basteln und das passende Lied einzustudieren, nicht zu nehmen ...