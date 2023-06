Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um eine mutige Phobikerin.

Gazettchen

Lifehack mit Ikea

Ich liebe Tiere, aber ich hasse Spinnen. So geht es wahrscheinlich vielen, und es macht auch überhaupt keinen Sinn, das brauchen Sie mir gar nicht zu erklären. Ich bin mir bewusst, dass Spinnen faszinierende Lebewesen sind. Dennoch kann ich mich partout nicht freuen, wenn ich einer begegne. Die völlig irrationale Panik überwiegt.

Dass ich zurzeit ständig Eindringlinge in meinem Zuhause erblicke, gefällt mir also ganz und gar nicht. Ich habe mir inzwischen abgewöhnt, beim Gang in den Keller an die Decke zu blicken. Aus den Augen, aus dem Sinn, lautet die Devise, doch sie funktioniert nicht immer. Wenn man den schwarzen Fleck schon aus dem Augenwinkel erblickt, oder, noch schlimmer, wenn der Schrecken auf acht Beinen von der Decke baumelt, kann ich ihn nicht ausblenden.

Im Keller schaue ich schon gar nicht mehr zur Decke."

Nun habe ich trotz meiner Angst einen enormen Fortschritt zu vermelden. Da ich nicht immer darauf warten kann, dass mich jemand anderes vor dem Viech rettet - wer weiß, wohin es bis dahin gekrabbelt ist - muss ich manchmal selbst aktiv werden.

Dabei kommt der wohl genialste Lifehack, den es je gegeben hat, zum Einsatz: Glas auf die Spinne, ein Stück Pappe drunterschieben, und raus mit dem unerwünschten Gast. Der Trick ist so genial, dass die schwedische Möbelhauskette aktuell auf ihn zurückgreift, um Werbung für ihr Wasserglas „Pokal“ zu machen. Ich musste schmunzeln, als ich ein solches Plakat keine 100 Meter von meinem Zuhause entfernt entdeckt habe. Ob mich wohl kürzlich jemand aus deren Marketingabteilung beobachtet hat?

Ich bin mir sicher, dass sich schon so manch ein Nachbar über die Frau in Hausschuhen, die ständig mit einem Glas und einem Stück Pappe ins Gestrüpp steigt, gewundert hat. Falls auch Sie, lieber Leser, rezent eine solche Szene beobachtet haben, dann war es mit hoher Wahrscheinlichkeit ich. Achten Sie doch beim nächsten Mal auf den stolzen Blick in meinem Gesicht.

