Lieferwagen wird Raub der Flammen

Machtlos war der Fahrer eines Lieferwagens am Mittwochmorgen in der Grand Rue in Mondercange, als plötzlich aus dem Motorraum Rauch aufstieg. Als er ausstieg schlugen bereits Flammen unter der Motorhaube hervor. Dem Mann blieb nicht anderes übrig, als die Feuerwehr zu alarmieren. Diese löschte das Feuer mit Schaum, konnte jedoch nicht verhindern, dass der Lieferwagen zerstört wurde. Zum Glück blieb es bei Materialschaden.

Foto: Polizei