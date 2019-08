Nahe Windhof ist am Mittwochmorgen ein Lieferwagen auf die Seite gekippt und der Fahrer verletzt worden.

Lieferwagen kippt um - Fahrer verletzt

In der Ausfahrt Garnich-Windhof an der Autobahn A6 in Richtung Luxemburg ist am Mittwoch eine Person verletzt worden. Der Fahrer eines Lieferwagens hatte kurz nach 7 Uhr im engen Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und kippte um. Rettungskräfte aus Kahler, Steinfort und Mamer versorgten den Verletzten.

Foto: CIS Kahler