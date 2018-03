Auf regennasser Fahrbahn hatte ein Fahrer am Dienstag bei Colmar-Berg die Kontrolle über seinen Lieferwagen verloren. Der Wagen drehte sich mehrmals um die eigene Achse, verletzt wurde jedoch niemand.

Lieferwagen dreht sich mehrmals um eigene Achse

Glück im Unglück hatten zwei Insassen eines Lieferwagens am Dienstag bei Colmar-Berg. Sie waren in einen Unfall verwickelt, blieben jedoch unverletzt.

(SH) - Auf regennasser Fahrbahn hatte ein Fahrer am frühen Dienstagnachmittag in Höhe des Zahneschhaff bei Colmar-Berg die Kontrolle über seinen Lieferwagen verloren. In einer Linkskurve geriet das Fahrzeug ins Schleudern, rutschte auf den Sommerweg, drehte sich mehrmals um die eigene Achse, prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum und fiel dann eine Böschung hinunter. Auf einer Grünfläche nahe der Eisenbahngleise kam der Lieferwagen anschließend zum Stillstand.



Die beiden Insassen des Fahrzeuges blieben unverletzt. Auch der Eisenbahnverkehr wurde zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt.



Der Materialschaden ist hoch. Foto: Polizei