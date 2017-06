(mth) - Die beliebteste Jahreszeit in Luxemburg ist der Sommer. Dies geht aus einer am Mittwoch veröffentlichen Umfrage von TNS-Ilres hervor. 44 Prozent der Befragten gaben an, dass die Sommermonate ihre bevorzugte Jahreszeit sind.

Am zweit beliebtesten ist der Frühling mit 30 Prozent der Angaben. Der in Luxemburg oft regnerische Herbst und der ebenfalls feucht-kalte Winter sind weitaus weniger beliebt: Ihnen gaben nur sieben beziehungsweise vier Prozent der Befragten den Vorzug.

Immerhin dreizehn Prozent der Befragten gaben schließlich an, gar keine bevorzugte Jahreszeit zu haben. Ein vernünftiger Ansatz, könnte man meinen: Wer nichts erwartet, wird auch nicht enttäuscht.