Liebeserklärung an Traudel

Amélie SCHROEDER Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um eine treue Weggefährtin.

Fahrrad fahren finde ich toll. Auf zwei Rädern, unterwegs an der frischen Luft, fühle ich mich frei. Während meiner Studienzeit in Hamburg bin ich bei Wind und Wetter überall mit Traudel, einem rostigen Kettlerrad aus den 19080er-Jahren, hin geradelt. Uns war kein Weg zu weit, kein Hügel zu steil. Letzteres ist eigentlich eine dreiste Lüge: Die Torpedoschaltung hatte unglücklicherweise den Geist aufgegeben und war im dritten Gang hängen geblieben. Also lebte ich getreu dem Motto: Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt.

Durch Traudel lernte ich platte Reifen flicken, der Gemütlichkeit genug Raum geben, denn so fix waren wir nie unterwegs und mit meinem Knie bremsen. Letzteres geht auf eine unglückliche Begegnung mit einem rasenden Fahrradkurier zurück, der mich über den Haufen fuhr. Aber auch dieses Unglück überstanden wir gemeinsam: Ich mit blutendem Knie, Traudel mit quietschendem Blech.

Nichts ist so schön, wie Fahrrad fahren. Max Raabe

Am schönsten fand ich die anfänglichen Frühlingstage, an denen mir Sonnenstrahlen ins Gesicht fielen, die Menschen auf der Straße nach einem kalten Winter selig ihre Nasen in die Sonne streckten und ich mit einer guten Playlist im Ohr durch die Hansestadt radelte. Mit am glücklichsten an solchen Tagen machte mich das grandiose Lied Fahrrad fahr'n von Max Raabe.

Aber auch in den kalten Wintermonaten konnte ich mich immer rundum auf meine treue Weggefährtin verlassen, auch wenn die Bremsen irgendwann nicht mehr funktionierten und es vorn und hinten quietschte.

Zurück in Luxemburg lebt Traudel jetzt leider ein recht trostloses Leben im Keller. Und ich muss mir für meine Fahrten als rasende Reporterin im Auto eine andere Playlist zusammenstellen. Max Raabes Fahrrad fahr'n passt bedauerlicherweise nicht mehr so.

