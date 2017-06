Von Jacques Ganser



Dunkler Nachthimmel über Luxemburg ist zur Seltenheit geworden und Lichtverschmutzung stört Mensch und Tier. Jetzt wurde zum ersten Mal eine wissenschaftliche Erhebung durchgeführt. In der Regel sind es Astronomen, welche als erste auf das Problem aufmerksam werden: Unser Nachthimmel verdunkelt sich nicht mehr. Überall erstrahlt Licht, ob an Verkehrsachsen, Leuchtreklamen oder privaten Leuchtanlagen an Wohnhäusern.

Die Milchstraße kann man von Luxemburg aus schon fast nicht mehr sehen ...