Am Sonntag ist der Nachwuchs vielerorts wieder mit bunten Lampions unterwegs. Statt "Speck und Ierbessen", wie es in den traditionellen Liedern heißt, gibt es mittlerweile aber eher Süßigkeiten oder Geld.

Lokales 2 Min.

Lichtmess-Tradition: "Mir Kanner komme liichten"

Sophie HERMES Am Sonntag ist der Nachwuchs vielerorts wieder mit bunten Lampions unterwegs. Statt "Speck und Ierbessen", wie es in den traditionellen Liedern heißt, gibt es mittlerweile aber eher Süßigkeiten oder Geld.

Fleißig und mit viel Vorfreude wurde in den vergangenen Tagen an Lampions gebastelt und Lieder einstudiert. Denn morgen ist es endlich so weit: Dann ist wieder Liichtmëssdag, ein Termin, dem viele Kinder im Großherzogtum nach wie vor entgegenfiebern.

Lichtmëssdag: Süßigkeiten, Speck an Ierbessen Am Liichtmëssdag ziehen Kinder mit Aussicht auf Süßigkeiten von Tür zu Tür. Der Ursprung des Tages hat aber nichts mit Süßem zu tun.

Denn auch wenn sich in den vergangenen Jahren gesellschaftlich so einiges in Luxemburg verändert hat und die Kinder zunehmend riskieren, insbesondere bei Mehrfamilienhäusern, vor verschlossenen Türen stehen zu bleiben, so halten sie vielerorts dennoch an der Tradition fest. Und so begeben sie sich am 2. Februar in kleineren oder größeren Gruppen durch die Straßen ihres Wohnorts, gewappnet mit bunten, leuchtenden Lampions, aber auch Tüten und Taschen. Immerhin gilt es, die Leckereien, die ihnen von den Anwohnern überreicht werden, irgendwo zu verstauen.

Mit oder ohne Basteln

„Ich wünschte mir, es wäre immer Liichtmëssdag“, bringen es etwa Schulkinder aus der Gemeinde Roeser auf den Punkt. Die Lieder, die sie am Sonntag vortragen werden, in der Hoffnung, das ein oder andere Stückchen Schokolade, Bonbons, Kekse oder auch ein paar Münzen zu erhaschen, sind mittlerweile einstudiert. Und auch die Lampions – ein Schaf und eine Darstellung des Feuers – stehen bereit. Diese wurden in den vergangenen Tagen und Wochen in der Schule auf Basis eines Luftballons, einer Flasche und darauf angeklebten Papierstreifen hergestellt.

Vom "wëlle Mann" und der Strohpuppe Bei Kavalkaden und Tanzveranstaltungen wird heute gerne gefeiert. Einige Bräuche und Fastnachtslieder sind jedoch in Vergessenheit geraten.

Wer weniger bastelfreudig ist, muss dennoch am Sonntag nicht mit leeren Händen auf die Straße. Denn auch im Handel werden derzeit bunte Lampions angeboten. „Wir führen diese seit Mitte Januar“, erklärt etwa ein Pressesprecher der Supermarktkette Cactus. Das Interesse der Kunden an den Lampions sei in den vergangenen Jahren konstant geblieben, fügt er hinzu.

Verstärkt im Handel im Angebot sind derzeit aber auch Süßigkeiten. „Wir merken, dass in der Zeit vor Liichtmëssdag der Verkauf ansteigt. Insbesondere jener von kleinen Leckereien in individuellen Verpackungen, die man den Kindern in ihre Tasche geben kann“, so der Pressesprecher.

Eine lange Tradition

Nahrung gibt es für die Liichtekanner bereits seit Jahrhunderten. Doch statt über die in den Liedern angepriesenen Speck an Ierbessen freuen sich die Kinder heutzutage wohl mehr über Süßigkeiten oder Geld.

Und auch die Lichtquellen haben sich über die Jahre verändert. Heutzutage sind bunte Lampions zu sehen, die alle möglichen Formen annehmen. Früher zog der Nachwuchs hingegen singend und mit Stöcken mit Wachslichtern in der Hand durch die Dörfer.

"Liichte goen" - die Herkunft des Brauchs Die Tradition des Liichtens ist heidnischen Ursprungs und geht auf das keltische Reinigungsfest Imbolc zurück, das in der Nacht zum 1. Februar gefeiert wurde. Während dieser Feiern wurden in den Häusern sämtliche Lampen für einen kurzen Moment angesteckt, deshalb wurden sie auch als Fest des Lichtes bezeichnet. Ab dem vierten Jahrhundert schufen die Christen ihr eigenes Fest und feierten Jesus mit Lichterprozessionen. 40 Tage nach Weihnachten feiert die Kirche zudem das Fest der Darstellung des Herrn seit dem sechsten Jahrhundert am 2. Februar. Der Liichtmëssdag steht aber auch in Verbindung mit dem Fest des heiligen Blasius, das am 3. Februar begangen wird. Dem Bischof, der im dritten Jahrhundert in der heutigen Türkei wohnte, ist denn auch das Lied „Léiwer Häergottsblieschen“ gewidmet. Das wird morgen wieder in vielen Straßen erklingen. Nur den Wunsch nach Speck und Ierbessen sollten die Anwohner nicht allzu genau sehen.