Liaison Micheville wird am Montag eröffnet

Glenn SCHWALLER Ab kommender Woche können Fahrer den Tunnel in Belval wieder nutzen. Das fehlende Teilstück der A4 wird ebenfalls für den Verkehr freigegeben.

Pendler aus Esch und der Umgebung wird es freuen: Am kommenden Montag wird die Liaison Micheville für den Verkehr geöffnet. Das teilt das Straßenbauamt am Dienstag mit.

Ab 22 Uhr abends können Fahrer dann von der Autobahn A4 kommend den Tunnel in Belval nutzen und bis nach Frankreich fahren. Zunächst wird jedoch nur eine Fahrbahn in jede Richtung eröffnet, die Höchstgeschwindigkeit wird auf 70 km/h begrenzt. Erst, wenn alle Arbeiten abgeschlossen sind, werden alle vier Fahrbahnen sowie der neue Verteiler in Raemerich eröffnet.

Autobahn wird am Wochenende gesperrt

Bevor es so weit ist, müssen Autofahrer jedoch noch einige Verkehrsbehinderungen in Kauf nehmen. So wird am kommenden Wochenende der Abschnitt der A4 zwischen dem Verteiler Lankelz und dem Kreisverkehr Raemerich in beide Richtungen gesperrt. Der gesamte Verkehr wird dann durch das Escher Stadtgebiet umgeleitet. Die Sperrung gilt ab Samstagmorgen 5 Uhr und dauert bis Montag 22 Uhr.

Diese Umleitungen gelten am kommenden Wochenende. Grafik: Straßenbauverwaltung





