(L.E.) - Nun also doch. An der Liaison de Micheville wurde dieser Tage ein Radargerät aufgestellt. Noch im Februar hatte es von Seiten der Straßenbauverwaltung geheißen, dass es zwar möglich sei hier später solch ein Gerät aufzustellen, das sei aber derzeit nicht geplant. Warum der Meinungswechsel?

"Dies wurde im Frühjahr 2017 beschlossen", so der Sprecher der Verwaltung Ralph Di Marco. Besondere Vorfälle, die diese Entscheidung begünstigt hätten, habe es zwar keine gegeben, aber: "Vielmehr geht es darum, wie schon beim Radar in Hollerich und dem zukünftigen vor dem Kreisverkehr Raemerich zu vermeiden, dass am Ende von Autobahnen Unfälle passieren", so Di Marco.

Der Radar an der Liaison de Micheville ist zwar bereits in Betrieb, aber vorerst nur im Testbetrieb, der voraussichtlich mehrere Wochen dauern soll.







Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.