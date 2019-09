Anwohner aus Merl wehren sich gegen die Wiedereröffung der Strecke zur Rue des Celtes. Diese Diskussion sei unpassend, findet man im Leudelinger Rathaus.

Leudelinger Schöffenrat bezieht Stellung zur Strecke "Um Schass"

Luc EWEN

Der Leudelinger Schöffenrat hat sich in einem offenen Brief an Mobilitätsminister François Bauch für die schnelle Wiedereröffnung der Strecke zwischen Leudelingen und Merl ausgesprochen.

„Die Diskussion über die Notwendigkeit der Öffnung der Verbindung ,Um Schass' ist unpassend“, so der Schöffenrat. Es sei stets klar gewesen, dass die Straße nur provisorisch wegen Gleisarbeiten geschlossen würde.

Zum Hintergrund: Die geplante Eisenbahnunterführung konnte anfangs wegen ungeklärter Eigentumsverhältnisse nicht gebaut werden. Nun, da diese Verhältnisse geklärt sind, fordern Anwohner aus Merl, die Straße nicht mehr zu öffnen.

Die notwendigen Bedingungen hierfür seien aber nun erfüllt, entgegnet der Leudelinger Schöffenrat in seinem Brief und fordert die schnelle Wiedereröffnung der Strecke zur Rue des Celtes. Allerdings zeigt man sich auch offen für Gespräche, etwa was ein eventuelles Fahrverbot für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen angeht. ⋌L.E