(str) - Zu einem Sickerbrand in einem Reihenhaus in der Rue de la Gare mussten am Dienstagnachmittag die Feuerwehren aus Leudelingen, Monnerich und Bettemburg ausrücken.



Das Feuer war in einem Dachgeschoss ausgebrochen, in dem derzeit Umbauarbeiten durchgeführt werden.



Ein benachbartes Haus musste wegen der starken Rauchentwicklung ebenfalls entlüftet werden.