(dho) - Ein alkoholisierter Mann versuchte am Donnerstag gegen 2.30 Uhr in Leudelingen in der Rue du Lavoir die Türen mehrerer geparkter Autos zu öffnen.



Einer Person kam dies aber verdächtig vor. Sie alarmierte die Polizei. Vor Ort konnte der Mann in der Rue de Bettemburg angetroffen werden und durch einen Zeugen identifiziert werden. Noch bevor die Beamten den Mann stoppen konnten, warf dieser eine Umhängetasche ins Gebüsch.



Bei der Kontrolle der Personalien des Mannes stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Einreiseverbot vorliege. Außerdem trug der Mann eine Tasche mit sich, die er zuvor wohl aus einem Auto entwendet hatte.



Auch aus zwei weiteren Fahrzeugen, welche nicht abgeschlossen waren, soll er Wertgegenstände entwendet haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann festgenommen.



Eigentümer dieser Gegenstände sollen sich bei der Polizei melden.

Foto: Polizei

Die Polizei sucht nun nach den Eigentümern der beschlagnahmten Gegenstände, welche der Mann bei sich trug. Wer eines der auf dem Foto abgebildeten Gegenstände als sein Eigentum wiedererkennt, soll sich bei der Polizei aus Esch/Alzette unter der Nummer 4997-5500 melden.