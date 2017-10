(mth) - Die Polizei geht von Brandstiftung aus. In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Rue de Luxembourg in Leudelingen gegen 2 Uhr ein brennendes Auto im Hinterhof eines Restaurants gemeldet.

Die Feuerwehr aus Leudelingen konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Trotzdem konnte nicht verhindert werden, dass der Wagen komplett ausbrannte. Durch die Flammen wurde auch eine Pergola und eine Hecke in Mitleidenschaft gezogen, es wurde jedoch niemand verletzt.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge handelt es sich um eine Brandstiftung. Die zuständige Staatsanwaltschaft wurde informiert, die Polizei Esch/Alzette ermittelt.