Am 23. April ist der Weltbuchtag. Zu diesem Anlass wird auch dieses Jahr an diversen Bahnhöfen im Rahmen des „E Buch am Zuch“-Projekts eine Textsammlung luxemburgischer Autoren verteilt.

Lesestoff für Zugreisende

(gs) - Mit einem guten Buch vergeht die Reisezeit wie im Flug, erfahrene Bahnnutzer wissen das. Und so fand denn auch die diesjährige Ausgabe des „E Buch am Zuch“ reißenden Absatz, als es gestern an den Bahnhöfen in Luxemburg-Stadt, Bettemburg, Ettelbrück, Mersch und Wasserbillig gratis verteilt wurde.



In dieser 20. Ausgabe thematisieren die Autoren, traditionell allesamt Luxemburger oder Einwohner des Großherzogtums, das Thema Politik in einer Vielzahl von Facetten. Die Aktion „E Buch am Zuch – Lesen in einem Zug“ wird seit vielen Jahren von der Initiative „Freed um Liesen“, dem Centre national de littérature (CNL) und der nationalen Eisenbahngesellschaft CFL organisiert und soll den Menschen am Welttag des Buches die Freude am Lesen näherbringen.