(asc) - Das knapp 400 Einwohner zählende Dorf Lenningen ist auf den Anhöhen oberhalb der Weinstraße angesiedelt. Wer vom Nachbardorf Ehnen durch Lenningen in Richtung Canach fährt, der kommt an der Kreuzung der Rue de Canach mit der Rue Neudorf und der Rue du Village an der Dorfkirche vorbei.



Und dieses katholische Gotteshaus ist etwas Besonderes ...