„Léiwer Herrgottsblieschen“

Autofahrer aufgepasst: Zum Liichtmëssdag ziehen viele Kinder um die Häuser.

(str) - Wie jedes Jahr ziehen am 2. Februar viele Kinder mit bunten Lampions von Haus zu Haus, um Süßigkeiten zu sammeln. Im Sinne größtmöglicher Sicherheit beim Liichtmëssdag gibt die Sécurité routière folgende Ratschläge: Kinder und Begleiter sollen stets auf dem Bürgersteig gehen und Straßen am Zebrastreifen, an Verkehrsampeln oder an einer übersichtlichen Stelle überqueren.



Die Tradition des Lichtmesstag: „Da kritt der e Schouss voll Nëss“ Das „Liichte goen“ hat eine lange Tradition. Schon vor Jahrhunderten zogen Kinder am Abend des 2. Februar singend durch die Straßen. Der eigentliche Brauch ist heidnischen Ursprungs, ehe daraus ein christliches Fest wurde. Ein Blick auf die Entstehungsgeschichte.

Im besten Fall sollen sie Autofahrern beim Überqueren Handzeichen machen, Blickkontakt wahren und erst in die Straße treten, wenn das Auto tatsächlich hält. Kinder sollen helle Kleidung, Licht reflektierende Accessoires oder Sicherheitswesten tragen. Letztere werden auch den Begleitern dringend empfohlen.

