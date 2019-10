Die Gemeinde Contern klagt wegen Missständen beim CIGR Syrdall – und belastet den Leiter der Beschäftigungsinitiative.

Leiter von CIGR Syrdall unter Verdacht

Es rumort bei der Beschäftigungsinitiative. Nach LW-Informationen wird der Leiter vom CIGR Syrdall belastet - unter anderem wegen Vetternwirtschaft.

(jwi) - Bereits Ende Mai wurde die Gemeinde Contern über Missstände beim CIGR (Centre d'initiative et de gestion régional) Syrdall informiert.

Laut einer offiziellen Mitteilung der Gemeinde vom Mittwoch hat der Schöffenrat nun Klage gegen Unbekannt sowie gegen einen Angestellten des CIGR Syrdall eingereicht.

Grund sind Vorgänge, die möglicherweise strafrechtlich verfolgt werden müssen. Bei dem ins Visier geratenen Mitarbeiter handelt es sich LW-Informationen zufolge um den Leiter des CIGR Syrdall.

Mitarbeiter unter Druck

Im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“ zeigt sich Conterns Bürgermeisterin und Mitglied des CIGR-Verwaltungsrates Marion Zovilé-Braquet betroffen: „Fünf Mitarbeiter des CIGR Syrdall traten an mich und an ein weiteres Ratsmitglied heran und erzählten von bedeutenden Ungereimtheiten in der finanziellen und personellen Verwaltung.“

Die Mitarbeiter seien eigenen Angaben zufolge im Koordinationsbüro des CIGR Syrdall unter Druck gesetzt worden, einige hätten Angst und seien mittlerweile krankgeschrieben.

Die Zeugenaussagen seien schriftlich festgehalten und lägen der Staatsanwaltschaft vor, so Zovilé-Braquet: „Es liegt nun an der Behörde, den genauen Sachverhalt zu prüfen und zu klären“.

Irreführende Kalkulationen

Im Raum stehen viele Ungereimtheiten im Zuge einer Renovierung des aktuellen CIGR-Gebäudes in Sandweiler.

„Dem Verwaltungsrat sind keine konkreten Kostenvoranschläge oder sonstiges vorgelegt worden. Es gab nur eine mündliche Absprache mit der Leitung des CIGR Syrdall von 200.000 bis 250.000 Euro für den Gesamtumbau“, erklärt Marion Zovilé-Braquet.

LW-Informationen zufolge liegen die Gesamtkosten heute bei mindestens 760.000 Euro – und es könnte noch teurer werden.

Hinzu kämen Rechnungen die, statt wie vorgesehen von zwei Mitgliedern der Verwaltung, nur vom Leiter selbst unterschrieben wurden. „Die Art und Weise bei der Vergabe der Auftragsarbeiten nährt ebenfalls den Verdacht auf Vetternwirtschaft“, so die Bürgermeisterin dem LW gegenüber.

Nachdem der Verwaltungsrat informiert und die Staatsanwaltschaft eingeschaltet wurde, ist monatelang nichts passiert.

„Das war der Grund für unsere Klage“, so Zovilé-Braquet, „uns ist das Projekt des CIGR Syrdall sehr wichtig. Diese Missstände müssen aufgeklärt werden. Auch wegen der Mitarbeiter, die darunter leiden mussten.“ – Eine Einstellung, die von den andern vier Gemeinden des CIGR Syrdall absolut geteilt wird, betont die Conterner Bürgermeisterin.

CIGR Syrdall: Die Vereinigung ohne Gewinnzweck hilft Arbeitslosen eine Stelle auf dem regulären Arbeitsmarkt zu finden und die Lebensqualität der Einwohner der fünf Mitgliedsgemeinden Contern, Junglinster, Niederanven, Sandweiler und Schüttringen zu verbessern.

