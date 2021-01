Leitartikel: Am Thema vorbei

Über Schließung oder Öffnung von Läden und Restaurants wird zunehmend emotionsgeladen statt sachlich diskutiert.

So plötzlich die Schließung des Einzelhandels verkündet worden war, so schnell ist sie wieder aufgehoben: Heute dürfen Geschäfte, Friseure und Co. wieder öffnen. Zurück bleibt die Frage: Was hat diese kurzweilige Schließung der Läden denn nun überhaupt gebracht? Letztendlich führt das Hin und Her bloß zu einer zunehmend unsachlichen Diskussion.

Rückblick: Kurz vor Weihnachten hatte die Regierung verkündet, dass Läden, die nicht der Grundversorgung dienen, ab dem 26 ...