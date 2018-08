Der Léiffrawëschdag an Mariä Himmelfahrt hat in Greiweldingen Tradition. Auch in diesem Jahr sicherten sich zahlreiche Besucher einen Kräuterstrauß, genehmigten sich ein Glas Wein und Luxemburger Kost oder flanierten über den Dorfmarkt.

Léiffrawëschdag: Kräuter mit Gottes Segen

Der Léiffrawëschdag an Mariä Himmelfahrt hat in Greiweldingen Tradition. Auch in diesem Jahr sicherten sich zahlreiche Besucher einen Kräuterstrauß, genehmigten sich ein Glas Wein und Luxemburger Kost oder flanierten über den Dorfmarkt.

(LuWo) - Im Winzerdorf Greiweldingen feierte die Vereinigung Greiweldenger Leit an Mariä Himmelfahrt zum 34. Mal den Léiffrawëschdag. Einer langen Tradition zufolge wurden auch in diesem Jahr Kräuter gesammelt, zu Sträußen gebunden und in der Kirche gesegnet. Die Sträuße werden nun in Häusern aufgehängt, wo sie Gottes Segen und Hilfe garantieren sollen.

Bereits zum 34. Mal wurde der Léiffrawëschdag in Greiweldingen gefeiert. Foto: Lucien Wolff

Das Fest begann am Morgen mit einem von Pfarrverwalter Marcel Pündel zelebrierten und dem Männerchor aus Roodt/Syr gestalteten Hochamt in der Dorfkirche. Dabei segnete der Priester die im Chor ausgebreiteten Krautwische und ein Fass Wein mit Greiweldinger Pinot Gris 2017. Nach dem Gottesdienst wurden die rund 70 Kräutersträuße zu Gunsten eines guten Zwecks verkauft. Dieses Jahr geht der Erlös an die APEMH. Vor der Kirche wurde unterdessen allen Gästen Wein und Brot angeboten, während die Musikgruppe Crazy Cube zum Platzkonzert aufspielte. Im Festzelt tischten die Greiweldenger Leit luxemburgische Spezialitäten auf.



Am Nachmittag füllten die Besucher des umfangreichen Dorfmarktes, an dem Hobbykünstler ihre Werke auf über 60 Ständen anboten, dann die engen Straßen. Weitere musikalische Unterhaltung, eine Kunstausstellung und das fünfte Traktortreffen rundeten den Léiffrawëschdag ab.