Von Lena Vandivinit



Mariä Himmelfahrt ist das älteste Marienfest und wird seit dem frühen Mittelalter in unserer Gegend gefeiert. In Greiveldingen lässt man diesen Brauch lebendig werden.

Doch was hat es mit dem „Léiffrawëschdag“ und dem dazugehörigen „Wësch“ auf sich? Niemand kann dies besser erklären als Fernand Kieffer. Der Präsident der heutigen Gesellschaft „Greiweldénger Leit a.s.b.l.“ war von Anfang an die treibende Kraft hinter diesem Projekt.

Fünf Freunde und ein „Patt“

Greiveldingen 1984: Die Nacht war längst angebrochen, als fünf Freunde bei einem Glas Wein am runden Tisch saßen und ein Gefühl von Melancholie aufkam. Sie sehnten sie nach den traditionellen Gebräuchen, die einst das Dorfleben bestimmt hatten, die jedoch langsam aber sicher in Vergessenheit gerieten.

Und so kamen sie auf die Idee, das Fest „De Bauer vu fréier“ ins Leben zu rufen. Es sollte ein Fest um den „Wësch“ sein und an Mariä Himmelfahrt stattfinden. Ziel war es, den Besuchern das Leben und die Arbeit des Bauern in vergangenen Zeiten vorzuführen. Aber alleine konnten sie diese Mammutaufgabe nicht stemmen, darum klopften sie an die Türen der Vereine in der Gemeinde um sie für ihre Idee zu gewinnen. Nach anfänglichem Zögern, erklärten sich mehrere Vereine bereit, das Fest mitzugestalten und es kam zur Gründung eines Organisations-Komitees. Den ganzen Winter wurden daraufhin Keller ausgeräumt, altes Handwerkzeug ausgegraben und instand gesetzt sowie ein Mittags-Menü zusammengestellt. Schlechtes Wetter im Vorfeld ließ schon Sorge aufkommen, doch am ersten Bauerntag, am 15. August 1985, regnete es nur noch eine knappe Viertelstunde. Dann kamen die Besucher in Scharen und schon bald reichten die Plätze nicht mehr: „Danach sind wir nach Ehnen gefahren, um zusätzliche Bänke und Tische zu besorgen. Wir hatten einfach nicht genug Platz, um alle Leute unterzubringen“, erzählt Fernand Kieffer. „Das war einer der schönsten Tage, die wir organisiert haben.“

Nach diesem unerwarteten Erfolg war jedem klar, dass diese Tradition ein fester Termin in der Agenda der Gemeinde Stadtbredimus werden sollte. „De Bauer vu fréier“ wurde umbenannt in „Léiffrawëschdag“ und die Asbl „Greiweldénger Leit“ wurde gegründet.

Am 13. August werden die Kräuter gesammelt. 50 „Wësch“ werden dann am Tag vor dem Fest zusammengebunden. „Das sieht wirklich schön aus. Allein schon der Geruch ist enorm!“, so Marie-Thérèse Sibenaler-Nilles, Vize-Präsidentin der Asbl.

Schutz vor Krankheiten

Der Kräuterstrauß besteht aus wildwachsenden heimischen Kräutern sowie Gartenkräutern und verschiedenen Getreidesorten. Eine Möhre und eine Zwiebel vervollständigen das Sträußchen. Früher erhielten die Kinder die Möhre, und der Strauß wurde im Stall aufgehängt, um das Vieh vor Krankheiten zu schützen.

Allgemein gilt der „Wësch“ vor allem als Glücksbringer, der für eine gute Ernte im nächsten Jahr und Gesundheit für Vieh und die ganze Familie sorgen soll. Eigentlich ist „Léiffrawëschdag“ ein heidnischer Brauch der später von der katholischen Kirche übernommen wurde, aber „et kann ee kee Wësch machen, ouni en ze seenen!“ so der Schöffe Pierre Zahlen.

Morgens in der Messe wird der „Wësch“ gesegnet, danach vor der Kirche aufgestellt und für eine bescheidene Gabe feilgeboten. Der Erlös wird gespendet.

Das Festprogramm im Detail



Die Feierlichkeiten beginnen um 10 Uhr mit dem Hochamt in der Pfarrkirche, wo der „Wësch“ und der Wein gesegnet werden. Anschließend Aperitif. Ab 12 Uhr lädt der Verein „Greiweldénger Leit“ zu „Lëtzebuerger Kascht“ und lokalen Weinen ein. Ab 17 Uhr sorgen Rol Girres und Marion Welter für Stimmung. Im Haus „An Zammer“ stellt Carmen Dieschbourg ihre Bilder aus. Außerdem gibt es ein Treffen historischer Traktoren, einen Kunsthandwerkermarkt und Handwerks-Vorführungen.