Leidenschaft Landwirtschaft

Die Ettelbrücker Foire agricole erntete am Wochenende erneut die Gunst zahlloser Besucher, die sich bei größten Freiluftausstellung des Landes von der Leistungsfähigkeit des Luxemburger Agrarsektors überzeugten.

Die Ettelbrücker Foire agricole erntete am Wochenende erneut die Gunst zahlloser Besucher, die sich bei größten Freiluftausstellung des Landes von der Leistungsfähigkeit des Luxemburger Agrarsektors überzeugten.

Nur Tage nach der Veröffentlichung einer TNS-Ilres-Umfrage, der zufolge rund 90 Prozent der Bürger volles Vertrauen in die Luxemburger Landwirtschaft und ihre Produkte setzen, folgte am Wochenende bei der traditionsreichen Foire agricole in Ettelbrück sozusagen die Probe aufs Exempel.

Und die schien die Zahlen vollauf zu bestätigen, tummelten sich bei prächtigem Sommerwetter doch einmal mehr Abertausende Besucher - unter ihnen auch Großherzog Henri - auf dem Messegelände in den Deichwiesen, um an den Vorführringen einen Blick auf Rinder, Pferde und Traktoren zu erhaschen, Schafe oder Ziegen zu streicheln oder sich an einem der vielen Verkostungsstände die Liebe zur heimischen Landwirtschaft durch den Magen gehen zu lassen ...