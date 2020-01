Leidenschaft für Leder

Die 24-jährige Monique Back hat sich für einen ungewöhnlichen Handwerksberuf entschieden. Für ihre Lehre als Reitsportsattlerin pendelt sie zwischen vier Ländern hin und her.

Die 24-jährige Monique Back hat sich für einen ungewöhnlichen Handwerksberuf entschieden. Für ihre Lehre als Reitsportsattlerin pendelt sie zwischen vier Ländern hin und her.

Eigentlich hat Monique Back diese Woche noch Ferien, doch die 24-Jährige will noch eine Auftragsarbeit fertig machen: einen ledernen Maulkorb für einen Hund – auf Maß gefertigt, versteht sich.

In ihrer privat eingerichteten Werkstatt bei der Lederwon asbl in Betzdorf sitzt sie an der hölzernen Werkbank, sticht Löcher mit einer Ahle vor und vernäht Lederriemen mit gewachstem Garn und einer Nadel von beeindruckenden Ausmaßen ...