Leichte Überschwemmungen entlang der Mosel

Mancherorts ist die Mosel im Laufe des Samstags über die Ufer getreten. Mit signifikanten Schäden ist aber nicht zu rechnen.

(jwi/m.r.) - Voraussichtlich bis Montag werden die Pegel an der Mosel weiter steigen. Das teilt die Hochwasservorhersagezentrale des Wasserwirtschaftsamtes am Samstagnachmittag. Die Voralarm-Stufen von 620 cm am Pegel Stadtbredimus und von 522 cm am Pegel Remich werden wahrscheinlich am Sonntagnachmittag überschritten werden. Eine genauere Vorhersage sei derzeit noch nicht möglich, so der aktuellste Lagebericht. Mancherorts ist die Mosel im Laufe des Samstags bereits über die Ufer getreten. Vereinzelte Straßen mussten gesperrt werden.

Bereits am Samstagmorgen hatte die Zentrale eine Warnung veröffentlicht. Bislang seien jedoch keine signifikanten Schäden zu erwarten; die aktuelle Situation würde aber besondere Wachsamkeit erfordern, die Zentrale.

