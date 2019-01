Schnee und Eis haben in Paris und anderswo in Frankreich den Verkehr stark behindert. In Luxemburg erwartet man ein Eintreffen der Niederschläge am Dienstagnachmittag.

Leichte Schneefälle von Frankreich her erwartet

(dpa) - Im Laufe des Dienstagnachmittags könnte der gefrierende Nebel in leichte Schneeschauer übergehen. Wohl rechnen die Meteorologen für Luxemburg nicht mit ausgiebigen Niederschlägen, dennoch könnten es zwei bis vier Zentimeter werden. Am späten Abend soll sich die Lage beruhigen, die Nacht auf den Mittwoch könnte mit Temperaturen zwischen -2 und -4 etwas weniger kalt ausfallen als die vorherige. Météolux hat wegen der Kälte und der erwarteten Schneefälle eine "Alerte jaune" ausgegeben.

Frankreich bereits betroffen



