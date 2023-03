In der Nacht fallen die Temperaturen unter den Gefrierpunkt, für Montag wird Schnee erwartet. Vereinzelt sind glatte Straßen möglich.

Schnee und sechs Stunden Sonne - Das Wetter bleibt wechselhaft

In der Nacht fallen die Temperaturen unter den Gefrierpunkt, für Montag wird Schnee erwartet. Vereinzelt sind glatte Straßen möglich.

Das Wetter weiß nicht so genau, was es will – dies schon vor dem Beginn des Monats April. Am Sonntag war praktisch alles möglich, sogar die Sonne schaffte es kurzzeitig durch den ansonsten stark bewölkten Himmel zu scheinen. Es gab kleine und größere Regenschauer, gebietsweise Gewitter und sogar Graupelschauer.

Wintereinbruch in Großbritannien legt teilweise Verkehr lahm Grund für das winterliche Wetter ist das Sturmtief Larisa, das in der Nacht zum Freitag und am Morgen über Großbritannien zog.

„Gegen Abend können sich vereinzelte Schneeflocken unter die Niederschläge mischen“, schreibt der Wetterdienst Méteolux. Vereinzelt könne es zu glatten Straßen kommen, verursacht durch überfrierende Nässe. Zudem ist für Sonntag-Abend mit Windböen mit einer Geschwindigkeit bis zu 70 Kilometer pro Stunde zu rechnen.

Mehr Regen gegen Ende der Woche

In der Nacht auf Montag fallen die Temperaturen unter den Gefrierpunkt, aus dem Schneeregen kann also Schnee werden. „Vormittags fällt Schnee, wobei nur eine dünne Schicht zeitweise liegen bleibt“, schreibt Méteolux. Das kann zu Beeinträchtigungen im Verkehr führen.

Méteolux erwartet aber kein Schneechaos und gab auch keine Unwetterwarnung heraus. Immerhin erwarten die Wetterexperten bis zu sechs Stunden Sonnenschein für Montag. Am Nachmittag verlassen die Temperaturen wieder den negativen Bereich und aus dem Schnee wird Schneeregen. Gegen Abend wird es dann trocken bleiben.

In den darauffolgenden Tagen werden die Temperaturen steigen. Der Dienstag verspricht, nach dem Montag, der sonnenreichste Tag der Woche zu werden. Der Donnerstag, mit Temperaturen bis 15 Grad, der wärmste Tag der Woche. Dazu soll mit dem Fortschreiten der Woche zunehmend nasser werden.





