Leichenteile gehören zu Diana S.

Tom RÜDELL Am 1. November fand ein Passant Teile einer menschlichen Leiche auf einem Parkplatz in dem deutschen Moselort Temmels. Jetzt steht die Identität fest.

(C./tom) – Nach dem Fund menschlicher Körperteile im Bereich eines Parkplatzes in der Nähe des Moselortes Temmels am 1. November 2022 steht nun die Identität der Person fest. Das meldet die Trierer Polizei am Dienstagnachmittag. Nach der, laut Polizei, „aufwändigen Analyse“ der zugehörigen DNS und des Abgleichs mit Vergleichsmaterial in der Uniklinik in Mainz steht inzwischen zweifelsfrei fest, dass die Körperteile zu der am 19. September 2022 in Mont Saint-Martin (Frankreich) aufgefundenen getöteten Diana S. gehören - einer Portugiesin, die in Diekirch lebte.

Die Ermittler aus Luxemburg und Trier arbeiteten zusammen an der Identitätsfeststellung. Ein Zusammenhang konnte sehr früh angenommen werden, so die Trierer Polizei. Andere Ermittlungsansätze hätten jedoch in gleicher Weise verfolgt werden müssen. Die Ermittlungen der Kripo Trier und der Austausch mit der Luxemburger Polizei dauern weiterhin an.



Die Luxemburger Staatsanwaltschaft bestätigte die Aussage der Trierer Polizei über die Identität der Leichenteile in einer eigenen Mitteilung, lehnte aber jeden weiteren Kommentar zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen ab.

Laut Recherchen von Contacto war Diana S. im Juli eine Scheinehe mit einem marokkanischen Staatsbürger eingegangen, damit dieser eine Aufenthaltsgenehmigung für Luxemburg bekam. Im Gegenzug habe sie eine signifikante Geldsumme erhalten. Der Aufenthaltsort des Mannes ist derzeit nicht bekannt, allerdings sitzt sein 48-jähriger Onkel derzeit wegen Mordverdachts in Schrassig in Untersuchungshaft.

