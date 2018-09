In einem Waldstück nahe Hosingen haben Kriminalermittler im vergangenen Juni mit Spürhunden nach der Leiche des im Jahr 2007 ermordeten deutschen Rentners Walter Klein gesucht.

Leichensuche am Duerschterhaischen

Steve REMESCH In einem Waldstück nahe Hosingen haben Kriminalermittler im vergangenen Juni mit Spürhunden nach der Leiche des im Jahr 2007 ermordeten deutschen Rentners Walter Klein gesucht.

Die Spur führt nach Luxemburg und sie ist auch nach elf Jahren nicht erkaltet. Seit September 2007 gilt der 69-jährige Rentner Walter Klein aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm als vermisst. Sein Auto wurde in Clerf – 70 Kilometer von seinem Heimatort entfernt – aufgefunden und die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Doch die Leiche fehlt. Dennoch wird im Jahr 2011 ein Tatverdächtiger wegen Mordes verurteilt.



Spürhunde in Hosingen im Einsatz



Wie der „Trierische Volksfreund“ berichtet, wurde nun vor wenigen Wochen erneut nahe Clerf nach dem Leichnam von Walter Klein gesucht.



Auf Nachfrage bestätigte die Pressestelle der Justiz, dass nach einem Zeugenhinweis tatsächlich in diesem Jahr bereits zweimal in einem Waldstück in der Nähe von Hosingen nach Walter Klein gesucht wurde.



Beamte der Abteilung K11 der Trierer Kriminalpolizei wollten einem Hinweis eines Zeugen nachgehen, der sich beim ZDF gemeldet hatte. Dieser, ein ehemaliger Waldarbeiter, hatte sich daran erinnert, dass er vor gut zehn Jahren in einem Tannenwald zwischen "Duerschterhaischen" und Rodershausen ein auffallendes Loch bemerkt hatte.



Am vergangenen 25. Januar fand ein erster Ortstermin mit dem Zeugen sowie luxemburgischen und deutschen Kriminalpolizisten statt. Die genaue Stelle wurde markiert und aufgezeichnet. Die Witterungsverhältnisse und insbesondere der gefrorene Waldboden machten eine Grabung zu diesem Zeitpunkt und über mehrere Monate unmöglich. Bis die Leichenspürhunde des rheinland-pfälzischen Landeskriminalamts verfügbar waren, verging noch weitere Zeit.

Schließlich wurde vergangenen am 20. Juni über drei Stunden lang ein 100 x 100 Meter umfassendes Areal mit allen vier Leichenspürhunden des LKA abgesucht. Die Suche erbrachte kein Ergebnis. Es wurde allerdings festgehalten, dass die Bodenbeschaffung für eine tiefere Grabung aufgrund des dichten Tannenwaldes völlig ungeeignet sein dürfte.



Dass in der Nähe von Clerf nach Walter Klein gesucht wird, ist indes kein Zufall. Denn am 5. September 2007, am Tag als die Vermisstenmeldung von Walter Klein aufgenommen wurde, war dessen Wagen per Zufall im dortigen Klatzewee entdeckt worden. Nach einem Kontrollverlust hatte ein Autofahrer den am Fahrbahnrand abgestellten Renault gerammt.

Zwei Jahre später befasste sich das Fernsehformat „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ mit dem Fall. Nach der Sendung gingen acht Hinweise ein. Zwei davon sollten die Ermittlungen voranbringen: Zunächst hatte sich eine Zeugin gemeldet, der in der Nähe des Wagens des Vermissten in Clerf eine verdächtige Frau aufgefallen war. Ein daraufhin erstelltes Phantombild konnte der Lebensgefährtin eines 55-jährigen Mannes zugeordnet werden. Die Ermittler hatten Hans S. ohnehin längst im Visier. Es fehlten jedoch Beweise.



Erster Mordversuch 1988



Bei dem Mann handelte es sich um den Eigentümer der Wohnung von Walter Klein. Dieser hatte 1987 dessen Elternhaus gekauft, musste dem Rentner jedoch ein lebenslanges Wohnrecht gewähren. Bereits 1988 kam es zum Streit mit Hans S., der damit endete, dass Hans S. den unerwünschten Bewohner mit zwei Schüssen niederstreckte. Walter Klein überlebte jedoch schwer verletzt.



Wie der „Volksfreund“ berichtet, wurde Hans S. im Prozess für vermindert schuldfähig befunden. Nach seiner Verurteilung zu einer 39-monatigen Haftstrafe kam er in eine geschlossene psychiatrische Anstalt. Bei einem Gerichtstermin gelang ihm jedoch die Flucht. Er tauchte bis zur Verjährung der Tat im Jahr 2000 unter, nahm dann aber wieder sein altes Leben auf.



Mord ohne Leiche



Teil hiervon waren wohl auch die Mordabsichten, die Hans S. offenbar noch immer gegenüber seinem Untermieter hegte. Wie nämlich eine weitere Zeugin nach der „Aktenzeichen“-Sendung im Jahr 2009 berichtete, hatte Hans S. ihren mittlerweile gestorbenen Ehemann im Jahr 2001 mit dem Mord an Walter Klein beauftragt. Ihr Lebensgefährte habe jedoch abgelehnt.



Hans S. wurde infolge der neuen Sachlage 2010 angeklagt. Im anschließenden Prozess bestritt er jedoch vehement, etwas mit dem Verschwinden von Walter Klein zu tun zu haben. Am 25. Februar 2011 wurde Hans S. wegen Mordes aus niederen Beweggründen und wegen versuchter Anstiftung zum Mord zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Laut „Volksfreund“ ist der heute 63-Jährige noch immer in Haft. Die Leiche von Walter Klein bleibt verschwunden.