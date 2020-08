Leichenfund nach Brand: Kein Hinweis auf Straftat

Vor drei Wochen machten Rettungskräfte bei Löscharbeiten einen tragischen Fund. Mittlerweile liegen die Autopsieergebnisse vor.

Bei Löscharbeiten entdeckten Rettungskräfte vor drei Wochen, am 3. August, bei einem Brand in einem Haus, in der Straße beim Wëldbesch, in Niederpallen einen leblosen Körper. Daraufhin hatte die Staatsanwaltschaft Diekirch eine Autopsie beantragt, um die Todesursache zu klären.

Wie die Behörde auf Nachfrage betont, stehe das Resultat der toxikologischen Untersuchung noch aus ...