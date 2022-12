Bei der Leiche, die im Oktober in Steinsel gefunden worden war, handelt es sich um die Überreste einer 31-jährigen Frau.

Im Oktober im Parc Laval

Leichenfund in Steinsel: Fremdeinwirkung ausgeschlossen

Bei der Leiche, die im Oktober in Steinsel gefunden worden war, handelt es sich um die Überreste einer 31-jährigen Frau.

(SH) - Am 26. Oktober war im Parc Laval in Steinsel die Leiche einer Frau gefunden worden. Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilt, habe die Identität durch eine DNS-Analyse ermittelt werden können. Demnach handele es sich um die Leiche einer 31-jährigen Frau, die seit Mitte Oktober vermisst worden war.



Frauenleiche in Steinsel gefunden Die stark verweste Leiche einer bisher unbekannten Frau wurde bereits am vergangenen Mittwoch im Parc Laval entdeckt.

Nachdem eine Autopsie sowie toxikologische Analysen durchgeführt wurden, könne zudem Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.