Auch eine Woche nach dem Fund einer Leiche in Merl ist weder die Identität des Toten noch die Frage nach einer möglichen Fremdeinwirkung zweifelsfrei geklärt.

Leichenfund in Merl: Untersuchung dauert an

Steve REMESCH Auch eine Woche nach dem Fund einer Leiche in Merl ist weder die Identität des Toten noch die Frage nach einer möglichen Fremdeinwirkung zweifelsfrei geklärt.

Am Donnerstag vor einer Woche hatte ein Anwohner beim Erdbeersammeln in einem verlassenen Schrebergartengelände in Merl die stark verweste Leiche eines Mannes entdeckt. Bereits am Folgetag wurde eine erste Autopsie des Toten durchgeführt.



Leichenfund beim Erdbeersammeln Am Mittwochabend hat ein Anwohner eines verlassenen Gartengeländes in Merl eine männliche Leiche entdeckt.

Wie die Pressestelle der Justiz auf Nachfrage betonte, sind die sehr aufwendigen Untersuchungen noch nicht abgeschlossen. Demnach könnten weder Angaben zu einer möglichen Fremdeinwirkung noch zur Identität des Opfers gemacht werden.