Am Mittwochabend hat ein Anwohner eines verlassenen Gartengeländes in Merl eine männliche Leiche entdeckt.

Lokales 5

Leichenfund beim Erdbeersammeln

Steve REMESCH Am Mittwochabend hat ein Anwohner eines verlassenen Gartengeländes in Merl eine männliche Leiche entdeckt.

Eigentlich hatte der Mann am Mittwochabend auf dem ehemaligen Schrebergartengelände in Merl Erdbeeren sammeln wollen. In der Nähe eines verlassenen Gartenhäuschens entdeckte er dann aber den leblosen Körper eines Mannes.



Bis in den späten Donnerstagvormittag waren Spurenermittler der Kriminalpolizei am Fundort bei der Arbeit. Im Anschluss begannen Gemeindearbeiter damit, das verwachsene Gelände abzumähen, um eine weitere Spurensicherung mit Metalldetektoren zu vereinfachen.



5 Gemeindearbeiter mähten das verwachsene Gelände am Donnerstagnachmittag ab. Foto: Guy Jallay

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Gemeindearbeiter mähten das verwachsene Gelände am Donnerstagnachmittag ab. Foto: Guy Jallay Gemeindearbeiter mähten das verwachsene Gelände am Donnerstagnachmittag ab. Foto: Guy Jallay Gemeindearbeiter mähten das verwachsene Gelände am Donnerstagnachmittag ab. Foto: Guy Jallay Gemeindearbeiter mähten das verwachsene Gelände am Donnerstagnachmittag ab. Foto: Guy Jallay Gemeindearbeiter mähten das verwachsene Gelände am Donnerstagnachmittag ab. Foto: Guy Jallay

Wie der Mann zu Tode kam, ist derzeit nicht bekannt. Bereits am frühen Donnerstagnachmittag wurde allerdings mit der Autopsie im rechtsmedizinischen Institut in Düdelingen begonnen. Diese soll nicht nur die Todesursache klären, sondern auch Aufschluss über die Identität des Toten geben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen auf Hochtouren.



Die Schrebergartenanlage zwischen der Rue de Longwy, der Rue de la Barriere und der Rue de Merl ist seit mehreren Jahren außer Betrieb. Wie Nachbarn erklärten, soll hier in naher Zukunft ein größeres Bauprojekt realisiert werden.





Die Leiche wurde in der Schrebergartenanlage hinter dem Kindergarten gefunden. Screenshot: Googlemaps