(str) - Am Sonntagnachmittag war an einer Bushaltestelle in unmittelbarer Nähe des hauptstädtischen „Centre hospitalier“ der leblose Körper eines Mannes entdeckt worden.



Wie das „Luxemburger Wort“ aus übereinstimmenden Quellen in Erfahrung bringen konnte, ist das Opfer auf offener Straße verblutet. Zuvor hatte der Mann, der als drogenabhängig bekannt war, eine medizinische Behandlung im Krankenhaus auf eigenen Wunsch abgebrochen. Nachdem er eine Verzichterklärung unterzeichnet hatte, verließ er das Krankenhaus.



Gegen 14.30 Uhr hatten Passanten den Mann dann am Boden liegend entdeckt und im Krankenhaus Hilfe geholt. Ein Arzt konnte offenbar nur noch den Tod des Mannes feststellen.



Vorliegenden Informationen zufolge war es zu einer starken Blutung gekommen, nachdem ein Katheter unsachgemäß aus dem Hals des Mannes entfernt worden war. Ein Selbstverschulden gilt als wahrscheinlich. Die genauen Umstände werden derzeit aber noch untersucht.



Einen Zusammenhang mit einem Polizeieinsatz am Sonntagmorgen vor dem „Centre hospitalier“ gibt es nicht. Gegen 10 Uhr war der Polizei ein schlafender Mann auf dem Bürgersteig gemeldet worden. Polizisten weckten den Mann und überprüften dessen Personalien. Bei dieser Person handelte es sich jedoch nicht um die gleiche, die am Nachmittag tot aufgefunden wurde.



