Leichenfund bei Wallendorf

30-Jährige aus Luxemburg erschossen

Am Samstag fand die deutsche Polizei zwei Tote in einem Auto. Man geht von einer Beziehungstat aus.

(TJ) - Am Samstagmorgen fand die deutsche Polizei in einem Waldstück bei Wallendorf die Leichen von zwei Personen in einem Auto. Die Staatsanwaltschaft aus Trier geht davon aus, dass es sich um eine Beziehungstat handelt, wie der leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen in einer Mitteilung schreibt.

Dem Fund war eine groß angelegte Suchaktion nahe der deutsch-luxemburgischen Grenze vorausgegangen, nachdem ein 52 Jahre alter Mann am Freitagabend einen Bekannten angerufen hatte und diesem erzählte, er habe soeben seine Freundin erschossen und werde nun sich selbst töten. Am Samstagmorgen fand man das Fahrzeug des Anrufers in dem besagten Waldstück. Im Auto lagen die Leichen des Mannes und seiner Ex-Freundin, einer 30 Jahre alten Frau aus Luxemburg.

In der Hand des Mannes befand sich eine Schusswaffe. Nach dem jetzigen Stand der von der Kriminaldirektion Trier geführten Ermittlungen hält es die Staatsanwaltschaft für wahrscheinlich, dass der Mann zunächst seine Ex-Freundin und sodann sich selbst erschossen hat.

Bei der Suchaktion waren neben zahlreichen Einheiten aus Deutschland auch Polizeihubschrauber im Einsatz. Auch der Hubschrauber der Luxemburger Polizei war in die benachbarte Eifel abkommandiert worden.





