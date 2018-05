Leiche von Tanja Gräff vor drei Jahren gefunden

11. Mai 2015: Bei Rodungsarbeiten stoßen Arbeiter auf eine skelettierte Leiche. Wie sich herausstellt, handelt es um die sterblichen Überreste der vermissten Tanja Gräff. Es soll ein Unfall gewesen sein.

Acht Jahre lang galt sie als vermisst, am 11. Mai 2015 – heute vor drei Jahren – folgte dann die traurige Gewissheit: Tanja Gräff ist tot. An einer Felswand hinter einem Haus in Trier-Pallien, nur knapp ein Kilometer von dem Ort entfernt, an dem die Studentin im Juni 2007 zum letzten Mal gesehen worden war, fanden Arbeiter am 11. Mai 2015 die skelettierte Leiche von Tanja Gräff, ihren Studentenausweis, ein Handy, Kleidungsreste und Schmuck.

Es war ein Zufallsfund, bei Rodungsarbeiten im Unterholz an einer schwer zugänglichen Stelle, nur rund 25 Meter von einem Haus in der Bonner Straße entfernt ...