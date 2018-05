Am Mittwoch wurde der leblose Körper einer Person in einem Schrebergarten in Merl gefunden. Die Staatsanwaltschaft hat eine Autopsie angeordnet.

Leiche in Schrebergarten gefunden

(mth) - Am Mittwochabend wurde in einer Schrebergartenanlage in der Rue des Celtes in Luxemburg die Leiche eines Mannes gefunden. Der leblose Körper lag in der Nähe eines Gartenhäuschens.

Eine Autopsie soll die Identität des Toten sowie die Todesursache ermitteln. Nähere Informationen gab es zunächst nicht von der Polizei.