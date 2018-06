Am Baggerweiher in Remerschen lief am Samstag eine Suchaktion, nachdem ein Jugendlicher vermisst worden war. Taucher fanden im Wasser eine leblose Person.

Leiche in Baggerweiher gefunden

Am Baggerweiher in Remerschen lief am Samstag eine Suchaktion, nachdem ein Jugendlicher vermisst worden war. Taucher fanden im Wasser eine leblose Person.

(SH) - Rettungstaucher haben am Samstag im Baggerweiher in Remerschen eine leblose Person gefunden. Dies bestätigte ein Pressespecher der Polizei am Abend.

Am späten Nachmittag war der Zugang zum Wasser gesperrt worden. Ein Jugendlicher war vermisst worden, woraufhin eine großangelegte Suchaktion in die Wege geleitet wurde. Im Einsatz waren neben den Rettungstauchern und der Polizei auch die Rettungsdienste aus Schengen und Remich sowie ein Notarzt.



Bei der Leiche handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit um die vermisste Person. Eine definitive Bestätigung steht jedoch noch aus.



