Die 46-jährige Frau wurde womöglich Opfer eines Verbrechens. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.

Luxemburg-Stadt

Leiche im Keller eines Restaurants gefunden

Maximilian RICHARD Die 46-jährige Frau wurde womöglich Opfer eines Verbrechens. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, wurde am Sonntagmorgen in einem Keller eines Restaurants in Kirchberg die Leiche einer 46-jährigen Frau gefunden. Polizisten begaben sich umgehend zu dem Lokal entlang der Avenue J.F. Kennedy. Die Strafermittlungsbehörden konnten ein Verbrechen nicht ausschließen. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.

Lesen Sie auch:

Messerattacke nach Streit in Wiltz





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.