Zeugenaufruf

Leiche eines in Luxemburg lebenden Portugiesen gefunden

Die Polizei sucht im Zusammenhang mit einem Leichenfund in Portugal nach Zeugen.

(TJ) - Am 5. August wurde im Fluss „Rio Mondego“ in der Gegend von Figueira da Foz eine männliche Leiche gefunden.

Marco Alves Santos wurde am 5. August tot aufgefunden. Foto: Polizei

Bei dem Toten handelt es sich um Marco Alves Santos, einen in Luxemburg lebenden portugiesischen Staatsbürger. Die Staatsanwaltschaft Luxemburg hat in Zusammenarbeit mit den portugiesischen Behörden eine Untersuchung eingeleitet, um die Todesumstände aufzuklären und bittet die Bevölkerung um Zeugenaussagen.

Personen, die zwischen dem 2. und 5. August verdächtige Geschehnisse am Rio Mondego gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei via E-Mail (spj.ip-info@police.etat.lu) oder über die Notrufnummer 113 in Verbindung zu setzen.

