Ein Mann hat am Samstag in der Mosel sein Leben verloren. Nach einem grenzüberschreitenden Einsatz ausgehend von Remerschen konnte er am Abend nur tot geborgen werden.

Leiche aus der Mosel geborgen

Tragischer Einsatz in Remerschen: Der Polizei wurde am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ein umgekipptes Kajak an der Mosel bei Remerschen gemeldet.

Mit Hilfe des Polizeihelikopters und der Hundestaffel sowie der Rettungskräfte des CGDIS wurde eine Suche eingeleitet. Auch die Polizei und Feuerwehr aus Merzig beteiligten sich.

Die Einsatzkräfte bargen den Mann vor 21 Uhr tot aus der Mosel.