Leiche auf Bahngleisen in Differdingen gefunden

(mth/jt) - In Oberkorn musste am Freitagmorgen der Zugverkehr zwischen Rodange und Luxemburg unterbrochen werden. Grund war ein Einsatz der Rettungskräfte in der Nähe des Friedhofs und der Rue Pasteur. Wie die Polizei später am Vormittag mitteilte, war um 6 Uhr die Leiche eines 20-jährigen Mannes aus Wiltz auf den Gleisen gefunden worden.

Die Staatsanwaltschaft wurde über den Vorfall informiert und ordnete eine Spurensicherung sowie eine Obduktion an. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Tod des Mannes nicht auf Fremdeinwirkung zurückzuführen.

Der Bahnverkehr zwischen Belval und der Hauptstadt musste bis 10 Uhr stillgelegt werden. Ersatzbusse wurden zwischen Esch/Alzette und Petingen sowie zwischen Bettemburg und Esch/Alzette eingesetzt.