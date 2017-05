(mth) - Bei dem Mann, dessen Leiche am Sonntagnachmittag an einer Bushaltestelle in der Nähe des "Centre hospitalier de Luxembourg" gefunden wurde, handelte es sich unbestätigten LW-Informationen zufolge um einen Drogensüchtigen. Zudem soll keine Fremdeinwirkung an der Leiche festgestellt worden sein

Die Staatsanwaltschaft wollte sich bisher aufgrund des Ermittlungsgeheimnisses nicht zu dem Fall äußern. Der Tote war am Sonntag gegen 14.30 Uhr an der Bushaltestelle vor dem Krankenhaus gefunden worden. Ärzte konnten nur noch seinen Tod feststellen.