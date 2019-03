Die App "Lebensretter" alarmiert Ersthelfer in der Nähe eines Notfalls, um eine schnellere Hilfeleistung zu ermöglichen. Innenministerin Taina Bofferding hält das System für eine interessante Option.

"Lebensretter"-App auch in Luxemburg ein Thema

Sarah CAMES Die App "Lebensretter" alarmiert Ersthelfer in der Nähe eines Notfalls, um eine schnellere Hilfeleistung zu ermöglichen. Innenministerin Taina Bofferding hält das System für eine interessante Option.

Die "Lebensretter" App ist in Teilen Österreichs bereits seit September 2017 in Gebrauch. Die Idee hinter der innovativen App ist es, durch ein Alarmsystem Laienhelfer in der Nähe auf einen Notfall aufmerksam zu machen. Die App weist angemeldete Mitglieder und ausgebildete Ersthelfer schnell auf einen Notfall hin, sofern diese sich nicht weiter als 400 Meter vom Unglücksort entfernt befinden. Durch das System können so wertvolle Minuten gespart werden, da der Ersthelfer noch vor dem Krankenwagen eintreffen und helfen kann.



Vor allem bei Atem-Kreislauf-Stillständen und Schlaganfällen geht es für die Betroffenen um jede Sekunde. Jede Minute Verzögerung führt bei Herzstillständen im Schnitt zu einer Verringerung der Überlebenschancen um zehn Prozent. Der Einsatz der Laienhelfer endet mit dem Eintreffen des Krankenwagens.



Laut Daten des Österreichischen Roten Kreuzes vom September 2018 wurden in der etwa einjährigen Testphase in 61 Fällen Laienhelfer durch die App alarmiert. Fünf Betroffenen konnte durch den Einsatz der App erfolgreich geholfen werden, indem Hilfe sie schneller erreichte.

Ein interessantes System also, das neue Technologien für die Weiterentwicklung des Erste-Hilfe-Systems einsetzt. Könnte diese Idee auch in Luxemburg auf fruchtbaren Boden fallen? Genau der Frage gingen die DP-Abgeordneten Max Hahn und Carole Hartmann in einer parlamentarischen Frage vom 14. Februar nach.

Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) gab ihre Antwort am Dienstag.

Die Minister seien sich der Existenz solcher Systeme bewusst und der CGDIS-Rettungsdienst wäre auch bereits von einem französischen Verein von Ersthelfern auf ein ähnliches System angesprochen worden, das im Oktober 2018 im Département Moselle eingeführt wurde.



Foto aus der CGDIS-Notfallzentrale. Eine Initiative wie die "Lebensretter" App könnte in Zukunft auch in Luxemburg Leben retten und Notfallzentralen entlasten. Foto: Guy Jallay

Auch in Dänemark hat der verstärkte Einsatz von Laienhelfern gute Ergebnisse eingebracht. Durch vermehrte Ersthelfer-Trainingsangebote konnte sich laut dem European Heart Journal die Überlebensrate zwischen 2001 und 2013 von fünf auf zwölf Prozent erhöhen. Aus diesem Grund könnte das Gesundheitsministerium laut Bofferding einen verstärkten Einsatz von freiwilligen Ersthelfern "nur unterstützen".



Bofferding wies in ihrer Antwort außerdem auf das First Responder Programm hin, das seit 2012 existiert und mittlerweile in 61 von 102 Gemeinden in Luxemburg genutzt wird. Das Programm setzt auf den Einsatz von diensthabenden Feuerwehrleuten, die im Falle eines Notfalls schnell zur Stelle sein können und Erste Hilfe leisten.



"Die Möglichkeit einer solchen App soll in Zukunft sicherlich geprüft werden". schrieb Bofferding zusammenfassend. Allerdings besäße der CGDIS momentan für ein solches Unterfangen weder die notwendigen personellen noch die finanziellen Ressourcen.