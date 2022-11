In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Flüssignahrung.

Eine Ode an die Suppe

Maximilian RICHARD Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Flüssignahrung.

Mein letztes Gazettchen ist bereits eine ganze Weile her. Das liegt nicht daran, dass man mich strafversetzt und mir das Privileg des Kolumnenschreibens entzogen hätte. Vielmehr habe ich mich in den vergangen sechs Monaten ganz anderen Belangen gewidmet. Ich befand mich in Elternzeit und durfte mich vollends um das Wohlergehen meines Sohnes kümmern.

Doch alles hat ein Ende, auch die schönste Zeit. Und nun, da ich wieder an meinem Schreibtisch sitze, ist der Druck für ein halbwegs gelungenes Comeback natürlich groß. Lange Zeit überlegte ich, welches Thema für meine Kolumne am geeignetsten wäre. Es gibt natürlich zahlreiche Anekdoten aus der Elternzeit, die ich niederschreiben könnte. Vielleicht ein anderes Mal, denn ich entschied mich dafür, diese Zeilen Suppengerichten zu widmen.

Unser Sohn ist mit zwei sehr suppenaffinen Omas gesegnet

In den letzten Monaten habe ich nämlich sehr intensive Gefühle gegenüber der Flüssigmahlzeit entwickelt, was nicht auf einen vorzeitigen Verlust meiner Kauwerkzeuge zurückzuführen ist. Vielmehr bieten Suppen überforderten Eltern unzählige Vorteile: Sie lassen sich hervorragend in großen Mengen vorbereiten und gut aufbewahren. Wenn abends die Energie zum Kochen fehlte, sicherten die Suppenreserven in den vergangenen Monaten der gesamten Familie einen vollen Magen.

Und dafür musste ich oder meine Liebste vergleichsweise selten den Suppenlöffel selbst schwingen. Nein, unser Vorratsschrank ist nicht bis zum Rand mit Dosenfutter gefüllt. Vielmehr ist unser Sohn mit zwei sehr suppenaffinen Omas gesegnet. Bei jeder Gelegenheit sorgen sie für frischen und schmackhaften Nachschub. Liebe, hauptsächlich großmütterliche, geht eben durch den Magen.

