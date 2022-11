In dem Produkt könnten sich Fremdkörper aus Metall befinden, es bestehe Verletzungsgefahr.

Lebensmittelverwaltung ruft Hefewürfel zurück

In dem Produkt könnten sich Fremdkörper aus Metall befinden, es bestehe Verletzungsgefahr.

(C.) - Die Lebensmittelverwaltung hat eine Produktwarnung ausgegeben: Hefewürfel der Bio-Marke Alnatura, die in Luxemburg in mehreren Geschäften in den Regalen liegen, sollten nicht verwendet werden. Es bestehe die Möglichkeit, dass sich Fremdkörper aus Metall darin befinden. Betroffen sind Verpackungseinheiten von 42 Gramm Gewicht, mit der Barcodenummer 4104420183995 und dem Mindesthaltbarkeitsfatum 20. November 2022.

Zuerst hatte der Cactus-Supermarkt den Artikel zurückgerufen.

